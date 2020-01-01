شوقي: العينات العشوائية لتصحيح امتحانات الثانوية العامة مبشرة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن العينات العشوائية لتصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام مبشرة، مؤكدا حرص الوزارة على البعد عن مرحلة الحفظ والتلقين، والاتجاه للفهم لتوسيع مدارك الطلاب.وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، مساء اليوم الثلاثاء، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام هي الأفضل منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن النتيجة ستكون بعد عيد الأضحى المبارك، مقدما الشكر لكل العاملين في الوزارة وكل من ساهم في نجاح الامتحانات.وأكد وزير التعليم، أن الأسئلة في نظام الثانوية العامة الجديد ستكون لقياس مدى فهم واستيعاب الطالب.