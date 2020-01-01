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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ جنوب سيناء: رئيس الوزراء استجاب لكافة مشاكل «سانت كاترين»

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:28 م
خالد فودة
خالد فودة
الشيماء زيدان
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قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمنطقة سانت كاترين كانت زيارة متكاملة وهامة للغاية، وذلك لأنه يعلم مدى أهمية المنطقة.

وأضاف "فودة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه قدم لرئيس الوزراء كافة المشاكل الخاصة بمدينة سانت كاترين من شبكة مياه وكهرباء واتصالات، حتى يتم تطوير المدينة كما هو مخطط لها.

وأكد أن رئيس الوزراء، استجاب لتلبية كافة احتياجات المدينة حتى تصل بعد تطويرها للمستوى الذي يليق بمصر كما يريد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأفاد بأن زيارة رئيس الوزراء، مدينة سانت كاترين تعتبر زيارة تاريخية ستتغير ملامح المدينة بعدها وتدخل في طور جديد يجعلها مميزة عالميًا.

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