الكتلة الوطنية ترشح رضا شرف الدين لرئاسة الحكومة التونسية

أعلنت الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، ترشيح النائب عن الكتلة رضا شرف الدين، لرئاسة الحكومة، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ.وقالت الكتلة الوطنية، في بيان لها، إن رضا شرف الدين يعد شخصية وطنية تجمع بين الخبرة السياسية والاقتصادية والتسييرية.وكانت حركة النهضة الإخوانية التونسية، هددت اليوم الثلاثاء، أنه لن يكون هناك استقرار في تونس إذا تم استبعاد الحركة من المشهد السياسي، مهددة بتقويض الاستقرار وإدخال تونس في الفوضى.وقال الناطق الرسمي باسم النهضة عماد الخميري، إنه لن يكون هناك استقرار في تونس دون حكومة تكون فيها النهضة، ولا يمكن لرئيس الحكومة القادمة أن يبحث عن استقرار في المرحلة القادمة دون مشاركة النهضة.