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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي يوجه رسالة لخرفان أردوغان: يبرر غزو ليبيا بأنه إرث عثماني

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:55 م
الديهي
الديهي
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يزعم أن حكومته ليست لها مطامع في أي دولة أخرى، وفي الوقت نفسه أكد عدم استعداده للتنازل عما وصفه بحقوق تركيا في أي مكان.

وأضاف خلال حلقة برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن أردوغان يتعامل مع ليبيا على أنها إرث عثماني، وشمال قبرص، وشمال سوريا وشمال العراق حقوق له، ودخول الجيش التركي لهذه المناطق يكون بأرضه وليس في دولة أخرى.

وأكد أن وجود قوات تركية في سوريا وقبرص والعراق واليونان وتحركهم لليبيا ضمن مشروع مرسوم منذ 1920، وجاء أردوغان لإعادة إحيائه مرة أخرى.

وأذاع مقطع فيديو لـ أردوغان يبرر غزو سوريا والعراق بميثاق أتاتورك الوطني، ومقطع آخر، قال خلاله: "ليبيا بالنسبة لنا إرث عثماني وإرث مصطفى كمال الذي أدى خدمات جليلة بها بصفته ضابطًا عثمانيًا"، معتبرًا أن هذه التصريحات رسالة لخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، وللخرفان الذين يدعمون أردوغان في ليبيا وفي كل مكان.

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