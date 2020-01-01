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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الذهب الأسود» كلمة السر.. أردوغان يستغل الصراع بين أرمينيا وأذربيجان

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:23 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد علي
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تحاول تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، استغلال الصراع الحدودي بين أذربيجان وأرمينيا، معلنة دعمها للأولى في أزمتها بشأن إقليم حدودي متنازع عليه بين البلدين منذ سنوات.

أعلن إسماعيل دمير، رئيس شركة صناعة أسلحة الدفاع التركية التابعة لوزارة الدفاع التركية، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن القوات التركية تحت أمر أذربيجان، معلنًا دعم تركيا الكامل لها في حربها ضد أرمينيا.

- تركيا والنفط

تقف تركيا إلى جانب أذربيجان، والتي تعتبر من الدول الغنية بالنفط، وكعادة تركيا التي تسعى دائمًا للتنقيب عن الذهب الأسود لتعويض الأضرار الاقتصادية، وتطالبها بأحقيتها في إقليم ناجورني-قره باج، ذي الأغلبية الأرمينية.

- ثأر تاريخي

تدعم تركيا أذربيجان بسبب عدائها التاريخي مع الأرمن، التي لم تنس حتى الآن إبادة مليون ونصف المليون أرميني على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.

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