جمال الشاعر: «صباح الخير يا مصر» جزء من الذاكرة المصرية (فيديو)

قال الإعلامي جمال الشاعر، في ذكرى مرور 60 عاما على تأسيس "ماسبيرو" إن برنامج "صباح الخير يا مصر" جزء من الذاكرة المصرية وكان وظيفة المذيعين في البرنامج أنهم يقولوا للناس "صباح الفل والياسمين".وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء: "كنت بفضل اخترع كلام في المقدمة زي "(صباحات معطرة بالمسك والعنبر ومحلاه بالنعناع والسكر)، وحالة من الطاقة الإيجابية وكل من كان يعمل في البرنامج يشعرون بهذه المسؤولية.وأضاف: "كنا نتواجد لكي نعطي للناس أملا في هذا الصباح لذلك كان البرنامج إيقاعه سريع ومهتم بالأخبار الطيبة والسارة والمفيدة طوال الوقت"، مشيرا إلى أن هناك برامج كان فيها الارتباط بالناس والشارع بدرجة كبيرة، وكان التليفزيون مرآة ومن يرى نفسه في الشاشة كان مكسبا للبرنامج.واختتم: "أننا كنا نحدث كل عناصر الجاذبية التي تشد المواطنين والمهتمين بالتجديد دائما، وكنا عبارة عن شركة تضامنية، وعندما اقترحنا الذهاب خارج القاهرة ويتم إرسال سيارات إذاعة خارجية ونصور في المحافظات والمدن والأقاليم، وكان ذلك يقربنا من الناس أكثر".