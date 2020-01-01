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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ضحايا الطائرة الأوكرانية يطالبون فرنسا بتعديل شامل بعد التخريب الإيراني

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:58 م
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية
منار أحمد
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دعت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في طهران يناير الماضي، فرنسا بالتحقيق العادل والشامل عقب نقل الصندوقين الأسودين إليها في أعقاب تخريب إيراني لهما.

وذكر بيان للرابطة، أن أسر الضحايا طلبوا حضور ممثل عنها أثناء قراءة معلومات الصندوقين الأسودين، لكن هذا الطلب لم يقبل، وفق قناة "العربية" الإخبارية.

وأعلن مكتب تحليل سلامة الطيران المدني الفرنسي، الإثنين، أنه بدأ في قراءة معلومات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية لمدة 5 أيام، لكن جمعية أسر ضحايا الرحلة 752 أشارت إلى "تخريب إيراني" في إعادة قراءة الصندوقين الأسودين، وطالبت بمناقشة قضية إصلاح الصندوقين الأسودين في إيران، مؤكدة على أن الحكومة الإيرانية "بذلت قصارى جهدها للتغطية على جريمتها من خلال تخريب الصندوقين الأسودين".

وأكدت عائلات الضحايا أن إعادة قراءة الصندوقين الأسودين كانت "الخطوة الأولى في التحقيق في هذه الجريمة"، لكنهم "غير راضين" عن المعلومات التي تم الحصول عليها من هذا الطريق.

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