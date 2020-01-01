باكستان تحظر «بيجو» وتحذر «تيك توك»

حظرت باكستان تطبيق البث المباشر "بيجو"، وأصدرت "تحذيراً أخيراً" لتطبيق "تيك توك" الصيني للتواصل الاجتماعي، بسبب المحتوى الذي يعتبر غير أخلاقي أو فاحش.وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية، في بيان أمس الإثنين: "بناء على شكاوى من المحتوى غير الأخلاقي والفاحش والمبتذل، تم حظر تشغيل التطبيق بيجو في باكستان، كما تلقى تيك توك تحذيراً أخيراً على الأساس نفسه".وقالت الهيئة إنها أصدرت إشعارات لشركات التواصل الاجتماعي هذه لجعل المحتوى معتدلاً في إطار الحدود القانونية والأخلاقية، لكن "استجابة هذه الشركات لم تكن مرضية".وكثيراً ما تم انتقاد تطبيق مشاركة ملفات الفيديو الصيني "تيك توك" بسبب محتواه، ولكن شعبيته وانتشاره مستمران في النمو.وقالت الهيئة إن تأثير التطبيقين، وخاصة على الشباب، كان "سلبياً".