«مياه الشرب» عن المخالفين: «الدور جاى عليهم والقطر هيدوسهم»

قال اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إن مواطنين استولوا على محطة صرف صحي "أولاد سيف" التي يبلغ مساحتها 4 أفدنة بعد صدور قرار بإقامتها بمركز بلبيس عام 2008، لافتا إلى أن استعادتها تؤكد على أنه لا يوجد أحد فوق القانون.وأضاف "فارس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة "الأولى" المصرية، قائلًا: "هناك أناس مازالت غير مصدقة أن هيبة الدولة عادت ولا يوجد كبير على القانون".وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية إلى أن المعتدين احتكوا بقوات إنفاذ القانون وتم ضبطهم خلال استعادة المحطة، مؤكدًا "المخالف الدور جاى عليه والقطر هيدوسه هيدوسه".