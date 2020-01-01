حبس أسماء «شقاوة» بتهمة نشر الفسق عبر تيك توك

قرر، مساء الإثنين، المستشار على عبدالباري، رئيس نيابة قسم دمنهور بمحافظة البحيرة حبس فتاة التيك توك "أسماء.أ.ن" وشهرتها "شقاوة" 4 أيام على ذمة التحقيقات.كانت النيابة العامة قد اتهمت "أسماء.أ.ل" بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها، واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجريمة والتحريض على الفسق.ترجع أحداث الواقعة بورد معلومات لضباط مباحث الآداب العامة مفادها قيام"أسماء.أ.ن، 24 سنة، سبق اتهامها فى قضية آداب عامة بممارسة أفعال من شأنها التعدى على قيم ومبادئ أسرية فى المجتمع، وانتشار مقاطع فيديو "تيك توك" بصور فاضحة والتحريض على الفسق.تم ضبط المتهمة وبمواجهتها الفيديوهات أقرّت بصحتها، وأنها تخصها وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة.