علاء عابد: السيسي أول رئيس عربي يفوض من شعبين

قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قاعة البرلمان شهدت حضور جميع النواب بكافة أطيافهم اليوم للتصويت بالأغلبية المطلقة على تفويض القوات المسلحة، معلقا «مفيش واحد اعترض».وأضاف «عابد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «مصر ستقف مع ليبيا حتى تنكشف الغمة، فالجيش المصري يحمي الأمة العربية».وأردف: «السيسي أول رئيس عربي يصدر له تفويض من شعبين، وأردوغان في مأزق حقيقي»، مؤكدا أن تصنيف الجيش المصري التاسع عالميا لكن وفقا لعقيدتنا فنحن رقم واحد.واستطرد: «الجيش المصري لم يكن معتديا أبدا لكنه يدعو إلى السلام»، لافتا إلى أن القوات المسلحة تصدت لأكثر من ألفي سيارة حاولت دخول الحدود المصرية بإرهابيين خلال الفترة الماضية.وعن قرار تفويض القوات المسلحة، قال عابد: «اعتبره أهم قرار خلال السنوات الماضية».