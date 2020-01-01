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سياسي

المسعود يشيد بمبادرة «حياة كريمة بلا أمية»: ترفع كفاءة التعليم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:45 م
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
عائشة حسن
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ثمن النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، تدشين مبادرة "حياة كريمة بلا أمية"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تستهدف تخفيف مؤشرات الفقر غير النقدي، من خلال العمل على تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والمسكن، والعمل على توفير كافة احتياجات الفقراء من الصحة والتعليم، والتأكد على استمرارية وصول تلك الخدمات لهم.

ولفت المسعود، في بيان له، إلى أن المبادرة تستهدف رفع كفاءة الحضانات والمدارس، ومواجهة الأمية في مختلف المحافظات، لاسيما في المناطق النائية والقرى التي تبعد عن الحضر، والتي تنخفض فيها نسبة التعليم لأسباب عدة.

وأكد محمد المسعود، أن هذه المبادرة ستعمل على الوصول إلى هذه القرى وتقديم كافة آليات التطوير ورفع الكفاءة بمدارسها وحضاناتها حتى تكون قادرة على تقديم قسط التعليم لقانطيها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة قدمت العديد من البرامج التي خدمت المواطن المصري في مختلف المجالات، سواء من حيث مأوى أو توفير حياة كريمة في مصدر دخله، وكذلك الاهتمام بتعليم المواطن وصحته، فكل هذه البرامج عملت على تحسين مستوى عيشة المواطن.

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