الصادق المهدي: انقلاب البشير والإخوان عرقل مسيرة السودان

أكد رئيس حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي، الاثنين، أن انقلاب عام 1989 الذي نفذه الإخوان والرئيس المعزول عمر البشير عرقل مسيرة الشعب السوداني.وقال الصادق المهدي، إن الرئيس المعزل عمر البشير متهم بجرائم إبادة جماعية وبانقلاب عسكري عام 1989، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".وأشار الصادق المهدي إلى أن محاكمة رموز نظام البشير تحصيل حاصل؛ لأن جرائمهم واضحة ومثبتة للجميع على ما ارتكبوه بحق البلاد طوال عقود.وكشف رئيس حزب الأمة القومي عن أن نظام البشير كان يقصي جميع الأطراف، واتخذ إجراءات أدت إلى انفصال جنوب السودان.ويقبع عمر البشير وعدد من رموز نظامه في السجن، حيث يحاكمون في العديد من الجرائم من بينها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وسرقة المال العام وقتل المتظاهرين.