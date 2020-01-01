هيئة المسجد الحرام تبحث ترتيبات موسم الحج

عقد المجلس التنسيقي للجهات الحكومية العاملة بالمسجد الحرام اجتماعه، اليوم الاثنين، برئاسة الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.وأكد المجلس خلال اللقاء على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازاية التي أوصت بها لجنة متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا" بالسعودية، وعلى رأسها تكثيف عمليات الغسيل والتعقيم، ومراعاة المسافات والاشتراطات الصحية، ومنع التجمعات البشرية، وتكثيف التوعية والتثقيف الصحي من خلال قنوات الرئاسة الإلكترونية، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وعقد الاجتماع بحضور بدر بن سعود بن محمد مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، ووكيل الرئيس العام لشئون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، بجانب عدد من الجهات الأمنية والصحية التي تعمل داخل المسجد الحرام.من جانبه أعرب السديس عن شكره لجميع الجهات المشاركة على الجهود التي قدمت خلال الفترة الماضية، مطالبا جميع الجهات الحكومية العاملة داخل المسجد الحرام أن تتّحد وتُوحِّد الجهود، وتستمر على ما هي عليه من نجاح وتميز وتعاون.وكانت وزارة الحج السعودية أعلنت أمس عن بدء إجراءات العزل المنزلي لمدة سبعة أيام؛ لمن سيؤدون فريضة الحج هذا العام.