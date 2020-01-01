إخماد حريق كشك بجوار مستشفى العجوزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق شب في كشك بجوار مستشفى العجوزة.تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمحيط المستشفى، ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء.تمت محاصرة ألسنة النيران والسيطرة على الحريق، وسرعة وصول سيارات الإطفاء حال دون وقوع كارثة، إذ امتدت النيران من الأكشاك والأشجار إلى 3 سيارات ملاكي متوقفة، نتج عنه تفحمها.ويجري رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة للوقوف على سبب الحريق.