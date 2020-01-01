«تموين الأقصر» تبدأ تلقي طلبات المشاركة بالأوكازيون الصيفي

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم البدء فى أعمال تلقي الطلبات من المحلات التجارية، الراغبة في المشاركة في فترة التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون الصيفي) لعام 2020، والذي من المقرر أن يبدأ إعتبارًا من الخميس القادم 23 يوليو الجاري ويستمر لمدة شهر.وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر،فى بيان له، أنه جاء ذلك بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ببدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 (الأوكازيون الصيفي)، حيث أن القرار الوزاري الصادر نص على أن يكون لكل محل أسبوعين واشترط موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية، كما نص القرار الوزاري على ضرورة أن تكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية، وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرةً إلى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار،أن الجهات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى تلتزم بالحصول مسبقا على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، مؤكدًا على أنه من المقرر أن تعلن الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مخالف عن الثمن المحلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.