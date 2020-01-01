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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«صناعة البرلمان»: سنقدم كل الدعم للواء محمد مرسى فى «الإنتاج الحربى»

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:16 ص
اللواء مهندس محمد
اللواء مهندس محمد أحمد مرسي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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هنأ المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد، بعد تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتولي المنصب، لاستكمال مسيرة العمل بالوزارة والتي تتمثل مهمتها الأساسية في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة واستكمال الدور الكبير الذي قام به الراحل الفريق فخري محمد سعيد العصار، أثناء فتره توليه الوزارة في دعم الصناعة الوطنية والنهوض بوزارة الإنتاج الحربي ووحداتها وشركاتها التابعة.

وتعهد عامر، في بيان اليوم، بتقديم لجنة الصناعة بمجلس النواب كل الدعم لوزارة الدولة للإنتاج الحربي في ضوء تأكيد اللواء مهندس محمد مرسى على استكمال هذه المسيرة بكل جهد والسير وفقًا للمخططات الموضوعة للوزارة والعمل على تطويرها بصفة مستمرة، وعلى التكامل مع جميع الجهات التصنيعية بالدولة من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال وما تمتلكه من شركات واتحاد الصناعات، بالإضافة لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية من أجل دعم وتعميق التصنيع المحلي للمنتجات المدنية والعسكرية، إضافة إلى تأكيده بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد خلال توجيهاته على تعميق التصنيع الحربي وبذل الجهد لمواصلة امتلاك الوزارة ناصية التصنيع العسكري المصري باعتبارها الركيزة الأولى لوزارة الإنتاج الحربي.

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