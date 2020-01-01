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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

فتح دير المحرق لاستقبال معمودية الأطفال.. اليوم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:34 ص
دير المحرق بأسيوط
دير المحرق بأسيوط
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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أعلن الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، فتح أبواب دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالمحرق، اليوم الإثنينن لاستقبال معمودية الأطفال به.

وقال الأنبا بيجول، في بيان له، "إنه سوف يتم فتح أبواب الدير للمعمودية فقط وليس للزيارة، بحد أقصى ٥ أفراد مع كل مُعمد وذلك طوال أيام الأسبوع ماعدا يومي الجمعة والأحد، مع مراعاة أخذ الاحتياطات الاحترازية".

وتابع أسقف دير المحرق: "أنه ستبدأ المعمودية من الساعة 6 حتى 10 صباحًا، ويتم إخلاء الدير نهائيًا بحد أقصى الساعة 12 ظهرًا، وهذا كمرحلة أولى وسوف يتم تقييم الموقف قبل صوم السيدة العذراء.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أعلن استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.

وقال البابا تواضروس الثاني، في بيان نشره القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللجنة رأت أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة جميع الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية.

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