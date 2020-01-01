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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

القارئ ممدوح عامر يناشد الدولة السماح بعودة العزاءات: دخلنا أصبح صفرًا

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:00 م
الشيخ ممدوح عامر
الشيخ ممدوح عامر
محمود عرفات
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قال القارئ الإذاعي الشيخ ممدوح عامر، إن قراء القرآن الكريم هم أول من التزموا بقرارات الدولة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم حضور العزاءات.

وأوضح عامر في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أن دخل قراء القرآن الكريم، على مدار 4 أشهر وصل تقريبًا إلى صفر، لافتًا إلى أن أزمة كورونا تسببت في أضرار كبيرة للقراء وغيرهم من العاملين معهم مثل عمال الفراشة والإنارة وغيرهم.

وتابع: أن جميع القراء، يتمنون أن تعود مناسبات قراءة القرآن والعزاءات، بنسبة 25% مثل باقي الأنشطة، على أن يلتزم القراء بالإجراءات الاحترازية، وألا تطول فترة القراءة عن 7 دقائق.

وواصل: أن أصحاب الفراشة عقدوا عدة اجتماعات، بشأن هذه الأزمة، وقرروا أن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية في أعمال العزاءات والمناسبات.

وناشد القارئ ممدوح عامر الدولة بالنظر في وضع القراء وكل من يعملون معهم، لأنهم لو فقدوا أعمالهم ومصادر رزقهم سيتحولون لعبء على الدولة.

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