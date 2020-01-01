أول تعليق من عماد متعب على اتهام زوجته بالعنصرية

جتماعي أن زوجته تشاجرت مع مربية أطفالها بعد نزولها حمام السباحة.

وقال متعب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المُذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء اليوم، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "أنا من عائلة بسيطة من الشرقية، وبدأت حياتي من الصفر، وزوجتي ست محترمة وفي حالها".وتابع متعب: "المشكلة إن فيه ست كتبت بوست والناس خدت الكلام وسمعوا كلام طرف واحد على أساس أن كلامها قرآن منزل".واستكمل: "المشكلة ليست أن السيدة خادمة، أو على ما ترتديه في حمام السباحة، لكن مشكلتي أن أحمي زوجتي وأولادي، وهذه السيدة كانت ترتدي ملابس قطنية وهذه الملابس تنقل العدوى في ظل الظروف التي نمر بها".وأكد أن الموضوع ليست له علاقة بأن هذه السيدة خادمة أو أي شيء آخر، مضيفًا: "الوظيفة لا تقلل من أي شخص أبدًا، أنا بتعامل مع الناس باحترام طول عمري"، متابعًا: "مراتي قالت لها العند على إيه؟ على صحتنا؟!".وأردف: "الموضوع كان على نوعية اللبس اللي هي لابساها، الناس طلعوا أن الست نازلة من السما وإحنا شياطين".واستطرد: "أنا هتعامل قانونيًا، وهذه السيدة شهرت بي وبزوجتي واتهمتني بالعنصرية، والناس التي تطاولت عليّ سأتعامل معهم بشكل قانوني".يذكر أن إحدى النزيلات في منتجع سياحي، تقضي فيه يارا نعوم عطلتها، هاجمتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت أن يارا تعدت بالقول واعترضت على نزول "مربية أبنائها" لحمام السباحة، واعتبرت ذلك نوعًا من التنمر والطبقية في التعامل.