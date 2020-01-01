رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أول تعليق من عماد متعب على اتهام زوجته بالعنصرية

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:30 م
عماد متعب
عماد متعب
رباب الأهواني
طباعة
استنكر عماد متعب، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، ما تم تداوله بشأن اتهامه وزوجته بالعنصرية والتنمر بعدما ادعت سيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أن زوجته تشاجرت مع مربية أطفالها بعد نزولها حمام السباحة.

وقال متعب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المُذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء اليوم، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "أنا من عائلة بسيطة من الشرقية، وبدأت حياتي من الصفر، وزوجتي ست محترمة وفي حالها".

وتابع متعب: "المشكلة إن فيه ست كتبت بوست والناس خدت الكلام وسمعوا كلام طرف واحد على أساس أن كلامها قرآن منزل".

واستكمل: "المشكلة ليست أن السيدة خادمة، أو على ما ترتديه في حمام السباحة، لكن مشكلتي أن أحمي زوجتي وأولادي، وهذه السيدة كانت ترتدي ملابس قطنية وهذه الملابس تنقل العدوى في ظل الظروف التي نمر بها".

وأكد أن الموضوع ليست له علاقة بأن هذه السيدة خادمة أو أي شيء آخر، مضيفًا: "الوظيفة لا تقلل من أي شخص أبدًا، أنا بتعامل مع الناس باحترام طول عمري"، متابعًا: "مراتي قالت لها العند على إيه؟ على صحتنا؟!".

وأردف: "الموضوع كان على نوعية اللبس اللي هي لابساها، الناس طلعوا أن الست نازلة من السما وإحنا شياطين".

واستطرد: "أنا هتعامل قانونيًا، وهذه السيدة شهرت بي وبزوجتي واتهمتني بالعنصرية، والناس التي تطاولت عليّ سأتعامل معهم بشكل قانوني".

يذكر أن إحدى النزيلات في منتجع سياحي، تقضي فيه يارا نعوم عطلتها، هاجمتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت أن يارا تعدت بالقول واعترضت على نزول "مربية أبنائها" لحمام السباحة، واعتبرت ذلك نوعًا من التنمر والطبقية في التعامل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«عبدالعال» للنواب: جلسة الغد مهمة فلا تتخلفوا عنها

«لجنة كورونا»: الموجة الثانية للفيروس ستكون فى نوفمبر

مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة قبل العيد

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2020

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف خطة قطر وتركيا حال تدخل مصر عسكريًا بليبيا

الباز: تلويح الجيش المصري باستخدام القوة في ليبيا قلب الموازين

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

«لجنة كورونا» تكشف موعد توفير مصل الفيروس في مصر

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

ألغاز صالح سليم وجمال عبد الحميد وصلاح حسني.. كيف أصبحوا ممثلين؟

"الفنانة ماجدة أحبته شرهًا.. ومديحة يسري أحبت غيرته".. عيوب الرجال التي أحبتها فنانات الزمن الجميل

نجم الساعة

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كيفية حساب ضريبة المرتبات 2020 excel

علماء يحددون أماكن عيش الأجانب في الكوكب الأحمر

لدعم المناعة.. "إيفا فارما" تطرح "ليمتلس سي زنك": "فيتامين سي وزنك 2 في 1"

كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها (التسجيل الآن)

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
عمرو خالد
«القيوم».. الافتقار إليه قمة العبودية
ماجد حبته
صندوق الإنقاذ الأوروبى.. بلا مفتاح!
المزيد

الثقافة

سعيد شعيب يكتب مذكراته: عندما فصلوني من الجريدة وأعادني الأستاذ هيكل

أسباب الإعاقة البصرية محاضرة بـ«ثقافة السويس»

عرض 3 أفلام تسجيلية بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

«مصر في زمن الوباء».. كتاب عن كورونا لضياء السبيري