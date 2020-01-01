بيومي فؤاد يعود للعمل بعد استقرار حالته الصحية

تعرض الفنان بيومي فؤاد خلال الفترة الماضية لوعكة صحية شديدة، جعلته يؤجل عددا من الأعمال التي كان من المنتظر تصويرها خلال الفترة الجارية.وعلمت "الدستور"، أن بيومي فؤاد قد تعرض لحالة إجهاد شديدة، جعلته يمكث في منزله لحوالي أسبوع، إلا أن صحته أصبحت الآن أفضل بكثير، وعاد مرة أخرى للعمل.ويصور فؤاد خلال الفترة الحالية مسلسل "أمل حياتي" ضمن إحدى قصص مسلسل "إلا أنا"، بالتعاون مع الفنانة حنان مطاوع وتحت إشراف المخرج أحمد حسن وهي من تأليف أمين جمال، ويتكون العمل من 10 حلقات فقط.وعرض لبيومي فؤاد خلال الأيام الماضية مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" حيث ظهر في أولى حلقات العمل كضيف شرف فقط.