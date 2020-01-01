6 قتلى و16 إصابة جراء انفجارات في مناطق الفصائل الموالية لتركيا بسوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، انفجار سيارة مفخخة بالقرب من دوار بلدة "سجو" والتي تخضع لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي.وذكر المرصد السوري أن الانفجار، أدى إلى مقتل 3 وإصابة 6 آخرين كحصيلة أولية، مخلفًا وراءه أيضا أضرارا مادية كبيرة.كما رصد المرصد السوري انفجارًا عنيفًا أيضًا وقع في مدينة عفرين اليوم الأحد، وتخضع المنطقة أيضًا لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غرب حلب، وحدث الانفجار نتيجة عبوة ناسفة انفجرت أسفل سيارة عسكرية تابعة لـ «فيلق الشام» المدعوم من حكومة تركيا، على طريق جنديرس في مدينة عفرين.وتعرض أكثر من 10 أشخاص بينهم 3 عسكريين للإصابة، وبينهم «قائد سرية» في الفيلق، بينما البقية مدنيون تصادف وجودهم بالمنطقة لحظة الانفجار.