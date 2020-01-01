6 وفيات و1414 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تسجيل 6 وفيات و1414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية وفقًا للمعطيات الصادرة عن "الصحة الإسرائيلية"، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 406 حالات، كما وصفت الحالة الصحية لـ 238 مصابًا بالخطيرة، منهم 62 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.