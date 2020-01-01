«أمهات مصر»: أولياء الأمور يشكون من صعوبة التفاضل وضيق الوقت

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة جاء صعبا ويحتاج وقت أطول.وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم يشكون من صعوبة امتحان التفاضل والتكامل، موضحين أن هناك إجماع على صعوبة أسئلة الامتحان وأنه يحتاج لوقت أكبر من الوقت المخصص له.وتابعت: أولياء الأمور أشاروا إلى صعوبة الجزء الخاص بالتفاضل أكثر من التكامل، فضلا عن وجود نقاط صعبة في المقال الذي عليه درجات أكثر، مستطردين: "عادة في علمي رياضة الوقت ضيق ودي شكوى عامة، وصعوبة الأسئلة، هما عايزين إيه من علمي رياضة"، بحسب أولياء الأمور.ويؤدي طلاب الثانوية العامة من شعبتي «الأدبي وعلمي علوم»، اليوم الأحد، امتحانهم الأخير في مادتي «الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس»، على أن يختتم طلاب «علمي رياضة» ماراثون الامتحانات بمادة «الجبر والهندسة الفراغية»، يوم الثلاثاء 21 يوليو.وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.