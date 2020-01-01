هل يرد رضا عبدالعال «المقلب» لإبراهيم فايق فى «ملعب 9090»؟

هل يرد رضا عبدالعال «المقلب» لإبراهيم فايق فى «ملعب 9090»؟
الأحد 19/يوليه/2020 - 01:17 ص
يستعد الكابتن رضا عبدالعال نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، والمحلل الرياضى، للرد على المقلب الذي نفذه فيه الإعلامي أبراهيم فايق على الراديو 9090، وعندما جهز فيه "مقلب " ساخن.
واتقل "فايق" خلال برنامجه "ملعب 9090"، بالكابتن رضا من الااستوديو دون أن يدري رضا عبد العال أن المكالمة تذاع على الهواء، وبعدما انتهت المكالمة لم يغلق إبراهيم فايق الهاتف المحمول لإنهاء المكالمة وتعمد المزاح مع رضا عبد العال قائلا: "بيقعد يقطع في الناس كلها وده مش عاجبه وده مش عاجبه ماشي تقطيع في الناس كلها".
من جانبه، دخل رضا عبدالعال على الخط من جديد قائلا لـ إبراهيم فايق إنه سمع ما قاله في الراديو ووعد رضا عبدالعال أن يرد على إبراهيم فايق فى حلقة الأحد من برنامجه الإذاعى "ملعب 9090" عبر الراديو 9090، الساعة الـ 10 صباحًا.. فهل يستطيع رضا عبدالعال رد المقلب لإبراهيم فايق؟
واتقل "فايق" خلال برنامجه "ملعب 9090"، بالكابتن رضا من الااستوديو دون أن يدري رضا عبد العال أن المكالمة تذاع على الهواء، وبعدما انتهت المكالمة لم يغلق إبراهيم فايق الهاتف المحمول لإنهاء المكالمة وتعمد المزاح مع رضا عبد العال قائلا: "بيقعد يقطع في الناس كلها وده مش عاجبه وده مش عاجبه ماشي تقطيع في الناس كلها".
من جانبه، دخل رضا عبدالعال على الخط من جديد قائلا لـ إبراهيم فايق إنه سمع ما قاله في الراديو ووعد رضا عبدالعال أن يرد على إبراهيم فايق فى حلقة الأحد من برنامجه الإذاعى "ملعب 9090" عبر الراديو 9090، الساعة الـ 10 صباحًا.. فهل يستطيع رضا عبدالعال رد المقلب لإبراهيم فايق؟