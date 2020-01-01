هل يرد رضا عبدالعال «المقلب» لإبراهيم فايق فى «ملعب 9090»؟

يستعد ‎الكابتن رضا عبدالعال نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، والمحلل الرياضى، للرد على المقلب الذي نفذه فيه الإعلامي أبراهيم فايق على الراديو 9090، وعندما جهز فيه "مقلب " ساخن.واتقل "‎فايق" خلال برنامجه "ملعب 9090"، بالكابتن رضا من الااستوديو دون أن يدري رضا عبد العال أن المكالمة تذاع على الهواء، وبعدما انتهت المكالمة لم يغلق إبراهيم فايق الهاتف المحمول لإنهاء المكالمة وتعمد المزاح مع رضا عبد العال قائلا: "بيقعد يقطع في الناس كلها وده مش عاجبه وده مش عاجبه ماشي تقطيع في الناس كلها".من جانبه، دخل رضا عبدالعال على الخط من جديد قائلا لـ إبراهيم فايق إنه سمع ما قاله في الراديو ووعد رضا عبدالعال أن يرد على إبراهيم فايق فى حلقة الأحد من برنامجه الإذاعى "ملعب 9090" عبر الراديو 9090، الساعة الـ 10 صباحًا.. ‎فهل يستطيع رضا عبدالعال رد المقلب لإبراهيم فايق؟