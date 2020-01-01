وزيرة الصحة: «هحكي وأوثق بطولات الأطقم الطبية»

قالت الدكتوة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الدول التي انتهجت الإغلاق الكلي أصبح عدد إصابات فيروس كورونا فيها مئات الآلاف، بينما مصر واليابان وكوريا الشمالية أقل.وأضافت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» أن عدد وفيات كورونا في مصر 4% من وفيات الدول التي قررت الإغلاق الكلي، التي قررت التوسع في المسحات.وتابعت: «مصر اتبعت الإغلاق الجزئي والمسح المستهدف، واتخذت الإجراءات الاحترازية مبكرا مما قلل عدد الإصابات والوفيات، ولا أنسى بطولات الأطقم الطبية، في يوم ما سأحكي وأكتب وأوثق بطولات الأطقم الطببية.. الممرضات والطبيبات اللاتي خدموا واشتغلوا بكل قوة لأشهر لم يذهبوا لمنازلهم ولم يروا أسرهم.. بطولات الأطقم الطببية لازم نفرد لها صفحات كثير، والتاريخ سيذكرهم بحروف من النور، مصر قصتها كبيرة والعالم سيستفيد من خبرة مصر لأنها كانت من أكثر الدول استعدادا.. لم نأخذ الموضوع باستهانة».