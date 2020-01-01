وكيل تعليم الجيزة: مش هنسكت على أي فساد في المدارس

ناشد الدكتور خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، كافة أولياء الأمور التعامل بإيجابية مع قضايا الفساد حال تعرضهم لذلك خلال التقديم لأبنائهم بالمدارس.وأضاف «حجازي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية: «التبرعات شىء تطوعي وليس بالإجبار وله طرق قانونية متبعة.. ومش هنسكت على أي فساد موجود وبنحاربه من جذوره، وأن المواطنين لا يخشون من الفاسدين مهما كان منصبهم، من أجل مصلحة الوطن والنشئ.. مصر محتاجة مننا أننا نحارب الفساد».