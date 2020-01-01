شيخ الأزهر يستجيب لاستغاثة شاب ويوجه بصرف مساعدات له

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بصرف مساعدات مالية لشاب كان قد أطلق استغاثة جراء مروره بأزمة مالية منعته من توفير تكلفة إجراء عملية ولادة لزوجته، وعدم مقدرته على الإنفاق علىأاسرته.وقالت الدكتورة فنار القاضي، ناشطة خيرية في الأقصر، إن أحد الشباب يعمل مقيم للشعائر، قد أطلق استغاثة عاجلة بشأن عدم مقدرته على توفير تكلفة عملية الولادة القيصرية التي من المقرر أن تخضع له زوجته خلال الفترة المقبلة، وكذلك عدم مقدرته على توفير نفقات المعيشة لأسرته الصغيرة المكونة من 4 أشخاص.وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنها قامت بالتواصل مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والذي سرعان ما أصدر توجيهًا للدكتور أحمد طارق مساعد الأمين العام لبيت الزكاة للتواصل مع الشاب، وتوفير مساعدة مالية عاجلة له وأسرته، وتوفير نفقات عملية الولادة للزوجة.وأكدت «القاضي» على أن شيخ الأزهر دائمًا ما يضرب أروع الأمثلة في التكاتف والتضامن الاجتماعي، ليكون قدوة يحتذى به بين جموع الشعب المصري.