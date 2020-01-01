مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

في حوار لها مع مجلة الكواكب الكواكب شرحت الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين مأساتها مع ازواجها الأربعة، وعددت بالتفصيل كيف كانت حياتها مع أزواجها.قالت مريم فخر الدين:" لم أبك على رجل، ولكنني كنت في كل مرة أبكي حظي التعس، وفرحتي التي لم تتم كباقي الزوجات، كم تمنيت أن أكون امرأة عادية، تعيش حياة زوجية مستقرة.وتابعت:" أما زواجي من محمود ذو الفقار فقد كانت العصمة في يدي، ورغم ما قاسيته طوال ثمان سنوات معه فلم أستخدم هذا الحق، واعتزلت الفن عندما تزوجت الدكتور الطويل، ولم أطلب الطلاق منه إلا بعد أن خانني، ولم يكن حظي سعيدًا مع فهد بلان، أما شريف الفضالي فقد بذل كل ما يستطيع، ولكنه أحيانًا لا يحترم شعوري، وبصراحة لا يمكنني الاعتماد عليه".وواصلت:" وإذا حدث وتم الطلاق هذه المرة فلن أفكر في الرجال بعد ذلك، سأعيش راهبة، لأنني كنت الخاسرة في كل حياتي الزوجية، من البداية وحتى النهاية، ولم أحقق من وراء أي زوج مكسبًا أدبيًا أو ماديًا أو معنويًا، كلهم أنانيون، كلهم يتظاهرون بالحب، ثم يظهرون على حقيقتهم.