مباحث حلوان تتمكن من ضبط تاجري هيروين

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، من القبض على تاجري مخدرات، قبل ترويجهما كمية من الهيروين المخدر على المتعاطين بدائرة القسم.وردت معلومات للرائد أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام كل من "خالد سيد"، 40 سنة، عاطل ومقيم بالمشروع الأمريكي، و"حسين دفع الله"، 23 سنة عاطل ومقيم بنفس عنوان الأول، بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من الهيروين وزنت 200 جرام، و2 سلاح أبيض.وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10896 لسنة 2020 وتباشر النيابة التحقيقات.