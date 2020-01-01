ضحية نشر زوجها صورها عارية: «هددني إنه هيبعتها لمديري في الشغل»

قالت دعاء محمد، زوجة متضررة من نشر زوجها صورا عارية لها، إنها ما زالت على ذمته حتى الآن، موضحة أن زوجها أهانها وضربها، فذهبت إلى منزل أهلها.وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، أنه خلال الفترة التي كانت مقيمة فيها بمنزل أهلها لم ينفق عليها زوجها، وبعد قيامها برفع دعوى نفقة ضده، قام بإرسال صورها وهي في الحمام إلى شقيقها، وهددها بإرسال هذه الصور إلى مديرها في العمل وأصدقائها.وتابعت: أنها قامت بعمل محضر ضد زوجها، ولكن المحضر تم حفظه، وذلك لأن الحساب الذي قام زوجها بإرسال الصورة من خلاله كان مزيفًا.