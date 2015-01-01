التخطيط: انتهاء تنفيذ مدينة رفح الجديدة بـ1.4 مليار جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع مدينة رفح الجديدة بمحافظة شمال سيناء بنهاية شهر يونيو الماضى، بتكلفة إجمالية قدرها 1.4 مليار جنيه، لافتة إلى أن المشروع استغرق تنفيذه أكثر من 5 سنوات، حيث بدأ تنفيذ عام 2015.وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن مجلس الوزراء وافق على المشروع بتكلفة 1.5 مليار جنيه، تتضمن 1.4 مليار جنيه لأعمال تنفيذ المشروع، ومبلغ 89.7 مليون جنيه لأعمال تطوير المرافق، وذلك على مساحة 535.7 فدان، بإجمالى طاقة سكانية للمدينة 50 ألف نسمة.وأكدت أن المشروع يستهدف بشكل أساسى تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، بإضافة توسعات سكنية جديدة ولائقة، وإنشاء مدن جديدة نموذجية تجمع بين الفكر الحديث فى الإنشاءات والفكر الاقتصادى، وبما يتماشى مع طبيعة الحياة فى سيناء.