أرمينيا: تركيا تعمل على زيادة التوتر بالمنطقة

أعلن وزير الخارجية الأرمينية، زهراب مناتساكانيان، أن تركيا تعمل على زيادة التوتر في أماكن عدة، منوهًا بتدخل أنقرة وتسببها في زيادة التوتر شرقي المتوسط وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقال وزير الخارجية الأرميني في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن تركيا تحاول فرض سيطرتها وسياساتها في المنطقة وتمثل خطوة جيوسياسية خطيرة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.وأشار الوزير الأرميني إلى أن الأفعال التركية لا تسهم في إيجاد حل سلمي في المنطقة، مضيفًا أن سلوك تركيا لا يسهم في إيجاد حل سلمي، والسياسات التركية في التطورات الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان غير بناءة.