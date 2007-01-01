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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«ضربة الوش مفيهاش معلش».. 6 تجار يقتلون مسجلا أصاب والدهم في وجهه

السبت 18/يوليه/2020 - 12:19 م
المتهمين
المتهمين
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجح رجال أمن الإسكندرية في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالإسكندرية وضبط مرتكبى الواقعة، تبين أن أبناء المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب إصابة المتهم أولادهم بجرح قطعى في الوجه.

تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمــن الإسكندرية بالعثور على جُثة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية والمُتغيب عن مسكنه) بدائرة القسم.

فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أن مرتكبى الواقعة (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (5) منهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر اثنان من المتهمين بسابقة قيام المجنى عليه بالتعدى على والدهما بالضرب بسلاح أبيض "كتر" فأصابه بجرح قطعى بالوجه فعقدا العزم على الانتقام منه.

وفى سبيل تنفيذ مُخططهما قاما بالاستعانة بباقى المتهمين، حيث تم اصطحابه إلى مخزن قطع غيار سيارات خاص بأحد المتهمين بدائرة قسم مينا البصل وقاموا بتعذيبه وتناوبوا التعدى عليه بالضرب فأودوا بحياته، عقب ذلك قاموا بوضع جثته داخل سيارة وتخصلوا منها بإلقائها بمكان العثور.

تم بإرشادهم ضبط (السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، ملابس خاصة بالمجنى عليه بمكان تخلصهم منها "بدائرة قسم مينا البصل")، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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