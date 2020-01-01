وزير الاتصالات: إصدار لائحة قانون «البيانات الشخصية» خلال 6 أشهر

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه جارٍ إصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية الجديد، خلال الـ6 أشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن صدور هذا القانون سيتيح زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجال استضافة مراكز البيانات العملاقة، في إطار خطة الوزارة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأكد الوزير، في تصريحات لـ"الدستور"، أن منظومة التشريعات الرقمية شهدت صدور قانون مكافحة جرائم الإنترنت وقانون حماية البيانات الشخصية، وجارٍ الإعداد لقانون ثالث للمعاملات والتجارة الإلكترونية، موضحا أن هذه القوانين ستمنح مصر أفضلية في أفريقيا، وسيؤدي إلى ثقة الشركات العالمية في التواجد بالسوق المحلي.كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد صدق، أمس الجمعة، على القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، على أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية له خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وتختص المحكمة الاقتصادية بالنظر فى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة للقانون الجديد.