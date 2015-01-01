الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بـ«الطاعون الدبلى»

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية إصابة شخص بالطاعون الدبلي في كولورادو، لأول مرة منذ عام 2015، حسبما أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.ونقلت القناة عن ممثلي وزارة الصحة بالولاية قولها: "تم تشخيص المريض بطاعون إنتاني أولي في دمه، لكنه لا يمكن أن ينتقل إلى أشخاص آخرين".وذكرت أن المريض الذي في عمر الشباب يميل للتعافي بالفعل، ولم يتم تحديد أي إصابات جديدة.ووفقا للمسئولة البيطرية الحكومية جنيفر هاوس، تمت ملاحظة حالات الطاعون الدبلي في الولاية منذ أربعينيات القرن العشرين، لذلك لا يوجد سبب للقلق، مؤكدة أن لدى وزارة الصحة خطة لمواجهة تفشي الطاعون.وتم تسجيل حالات إصابة بالطاعون الدبلي في الصين ومنغوليا، ولكن هذه أول حالة يتم تسجيلها في الولايات المتحدة.وأعلنت الصين زيادة خطر الوباء في منغوليا الداخلية أوائل يوليو، وتوفي هذا الأسبوع شاب في الخامسة عشرة من عمره في مقاطعة جوفي - ألتاي في جنوب غرب منغوليا.