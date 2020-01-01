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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«المقاول الحرامى».. لماذا لا يُخرج محمد على إقراراته الضريبية على الهواء؟

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:59 م
محمد علي
محمد علي
محمود عرفات
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سلط الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» الضوء على مخاطبة مصر لإسبانيا لتسليم المقاول محمد علي بسبب تهربه من الضرائب.

وأضاف «الباز» في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أن النائب العام استدعى محمد علي، لإخطاره بأن السلطات المصرية تطلب تسليمه، لكنه اعتصم بقناة الجزيرة وخرج لينفي على الهواء وجود أي ضرائب مستحقة عليه.

وتابع مقدم برنامج «آخر النهار» أن جريدة «الدستور» انفردت منذ شهور بموضوع مطول عن شركات محمد علي وكشفت عن حقيقة الأموال القطرية في 6 شركات كان يمتلكها المقاول الهارب، موضحا أنه سدد ضرائب شركة واحدة فقط لكنه كان يمتلك 5 أخرى.

وعرض «الباز» فيديو للمحامي محمود حسان المتواجد بروسيا، يرد فيه على محمد علي ويطالبه بأن يخرج للناس عبر صفحته على «فيس بوك» وفي وسائل الإعلام ويعرض إقراراته الضريبية وليس طلب الحكومة المصرية لتسليمه، ليثبت للناس أن جميع أوراقه سليمة، واتهمه خلال الفيديو بأنه مقاول حرامي ويجب أن يخرج مستندات تثبت تسوية مديونياته الضريبية.

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