«سلبية».. محمد صلاح ينتصر على كورونا في آخر مسحة

أكد الفنان محمد صلاح آدم أنه أجرى آخر تحليل ومسحة خاصة بفيروس كورونا المستجد الذي أصيب به منذ أسبوعين، مشيرا إلى أنها جاءت سلبية.وقال محمد صلاح آدم، في أول تعليق له عقب شفائه: «الحمد لله نتيجة المسحة الأخيرة سلبية.. شكرا الدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر والفنانة إسعاد يونس والمنتج ريمون مقار والفنانة وفاء عامر والمنتجين أحمد عبدالعاطي وعصام شعبان والمخرج تامر حمزة».كما وجّه الشكر للفنان عمرو عبدالجليل والسينمائي هشام سليمان وصلاح عبدالله والفنان وليد فواز وإيهاب فهمي.واختتم: «شكرا لك من دعالي دعوة حتى لو في سره أو كتبلي حرف على صفحته وكل من اتصل تليفونيا، وآسف لو مقدرتش في لحظة أرد على حد وقت الألم.. بسببكم قدرت اتغلب على الفيروس الحقير.. أسبوع نقاهة وبعد كده شغل شغل شغل بإذن الرحمن الرحيم».