رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

فاروق فلوكس يكشف كيف جمع بين عمله في المصانع الحربية والمسرح

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:14 م
فاروق فلوكس
فاروق فلوكس
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الفنان القدير، فاروق فلوكس، إنه خلال الفترة من 1956 وحتى تخرجه في 1963 كان يعمل كـ«هاو» في مسرح الكلية والجامعة التي يدرس بها.

وتابع خلال لقائه مع مقدمي برنامج «3 ستات»، المذاع على قناة صدى البلد، الذي تشارك في تقديمه الفنانة سلوى محمد علي، وإيمان يوسف، وسالي حماد، أنه تم تكليفه في مصانع حربية للعمل بها كمهندس فور تخرجه، وكان يعاني من أجل الوصول للمسرح فور انتهاء عمله بالمصنع، حتى أنه أحيانا اضطر للعبور عبر السور.

وأشار الفنان القدير، فاروق فلوكس، إلى أنه نفذ العديد من الروايات كانت ترعاها شركات المصانع الحربية التي كان يعمل بها.

وأوضح أن حسن عبد السلام، أخرج له العديد من المسرحيات التي أداها خلال فترة دراسته بالجامعة، مشيرا إلى أنه التحق بشركة المتحدين في العام 1966 والتي أسسها كل من سمير خفاجي وعبد المنعم مدبولي.

وأوضح فلوكس أنه لم يكن هناك مونتاج في بداية عمله، ما يعني أن الخطأ في أحد الأعمال حتى وإن كان في الدقيقة الأخيرة يتطلب إعادة التصوير مرة أخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

مرتضى منصور يعلن موعد إرسال ملف «القرن» للمحكمة الدولية

الحبس سنة لمحمد رمضان فى الإساءة لسمعة «الطيار الموقوف»

سجل الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

نكشف حقيقة صفقة الـ100 مليون جنيه في الزمالك

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

الرئيس يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

إنفوجراف

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

أيام زمان

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

مؤامرة حلمي حليم على رشدي أباظة وصباح.. «أستعيد شبابي بهذه القبلات»

«إذا كنت مصرًا على الذهب فيجب أن يكون عيار 24».. أغرب احتفالات للمشاهير بأعياد ميلادهم

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

نجم الساعة

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ما هو تأثير القهوة على أطفالك؟

اضطرابات البصر.. ظاهرة قد تخفى مشكلة خطيرة

كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها (التسجيل الآن)

مضاد لأمراض القلب.. تعرف على فوائد التين الشوكى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
د.كريمة الحفناوى
تأجيل قرار ضم غور الأردن
صفاء النجار
فى بيوت الله «2»
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تستأنف أنشطتها بالغربية وسط إجراءات احترازية مكثفة

«فن الحفر على الخشب» بثقافة القليوبية (صور)

مذكرات نهال كمال.. أحدث إصدارات دار ريشة للنشر

«النابغة» تطرح «البلاغة الجديدة والنص الشعري» لـ محمد زيدان