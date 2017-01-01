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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإحصاء»: السيولة المحلية تواصل ارتفاعها رغم أزمة كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:10 م
السيولة المحلية
السيولة المحلية بمصر
أميرة ممدوح
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سجلت السيولة المحلية بمصر ارتفاعات متتالية على مدار عام 2020، رغم تداعيات أزمة كورونا والتى ضربت العالم منذ مطلع العام الحالى، إذ أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع السيولة المحلية لـ 4.2 تريليون جنيه حتى شهر مارس الماضى مقابل 3.7 تريليون خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وأظهرت تقرير الإحصاء أن حجم السيولة سجلت ارتفاعات مطردة مع بداية عام 2020، حيث بلغت السيولة خلال يناير الماضى 4.14 تريليون جنيه، ثم 4.18 تريليون جنيه خلال فبراير الماضى، وصولًا بـ 4.27 تريليون جنيه فى مارس الماضى.

وأوضح أن المعروض النقدى ارتفع إلى حدود 1.032 تريليون جنيه خلال شهر مارس 2020 مقابل 862 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما كان حجم المعروض النقدى قد بلغ 1 تريليون جنيه خلال فبراير الماضى و987.3 مليار جنيه خلال يناير الماضى.

كما ارتفع أشباه النقود إلى 3.2 تريليون جنيه فى مارس 2020 مقابل 2.8 تريليون جنيه خلال مارس 2019، بينما كان قد بلغ 3.183 تريليون جنيه فى فبراير الماضى، و3.153 تريليون جنيه فى يناير الماضى.

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