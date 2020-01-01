متحدث الرئاسة: مصر تتعامل مع الجيوش الوطنية وليس الميليشيات

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشايخ القبائل، كان تفاعليا ورائعًا.وأشار "راضي"، في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، إلى أن اللقاء شهد تقديرًا كبيرًا من الشيوخ وزعماء القبائل لكلمات الرئيس السيسي التي كانت امتدادًا لكلماته وخطبه على مدار الشهور الماضية.وشدد على أن مصر لا تتعامل مع الميليشيات المسلحة، ولكنها تتعامل مع الجيوش الوطنية والمؤسسات الشرعية المنتخبة ولها شرعية كاملة في الدولة الأخرى.وأوضح أن مصر لا تتدخل في الشئون الداخلية وتحترم كامل الإرادة الحرة للشعوب، ومصر مع وحدة أراضى الدول، ومبدأ المواطنة للجميع، مبينا في الوقت ذاته أن الأولوية دائما لدى مصر للمفاوضات والحلول السلمية.وأكد أن حديث الرئيس السيسي كان فيه عمق عندما تحدث عن أن إعلان الخط الأحمر لسرت والجفرة ليس إعلان حرب ولكنه إعلان للسلام، لوقف أي تصعيد وأعمال عنف لتكون هناك فرصة لمسار المفاوضات، مضيفا أن حفيد عمر المختار كان موجودًا بجوار الرئيس السيسي وهو الشيخ حافظ خطاب.وقال بسام راضي إن الرئيس السيسي ذكر بوضوح "أنه يخطئ من يظن أن الصبر تردد أو ضعف، ولكن هذا سمة الكبار والقيادة الرشيدة"، لافتا إلى أنه إذا كان هناك ما يقتضي الحفاظ على الأمن القومي فأي وسيلة تحافظ عليه فهي مفعلة بالتأكيد.وحول مسئولية المجتمع الدولي بشأن الأزمة الليبية، أشار راضي إلى أن الموقف معقد وهناك عوامل كثيرة وتضارب مصالح، شأنها شأن الأزمات الأخرى الموجودة في المنطقة، مبينًا أن المسار السياسي يأخذ وقتًا طويلًا إذا كان هناك تدخل خارجي.