«المسماري»: 25 ألفًا من المرتزقة السوريين نقلتهم تركيا إلى ليبيا

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إننا رصدنا عددا من الشائعات في الساعات القليلة الماضية ضمن الحرب النفسية ضد الجيش الوطني الليبي، بجانب رصدنا لنقل العديد من المرتزقة والميليشيات إلى منظمة مصراتة.وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الخميس، أن تركيا نقلت عناصر من المرتزقة المدربين على القتال إلى ليبيا من الأراضي السورية، والذين بلغوا 25 ألف عنصر.وأكمل: "كل القبائل العربية ستكون بجانب مصر في مقدمة صفوف القتال ضد الأتراك"، مؤكدًا أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم كان واضحًا ومعبرًا.والتقى الرئيس السيسي في وقت سابق اليوم الخميس، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية لدراسة الأوضاع في ليبيا، معربًا عن سعادته بلقاء مشايخ ووجهاء القبائل الليبية، مؤكدًا دعمه لوحدة الأراضي الليبية واستقرارها.