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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«مملكة الماء».. «الثقافة العراقية» تنتج فيلمًا وثائقيًا عن الأهوار

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:57 م
الأهوار
الأهوار
نعمات مدحت
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أنتج قسم الإعلام والاتصال الجماهيري بوزارة الثقافة العراقية، الفيلم الوثائقي «الأهوار.. مملكة الماء» عن مناطق الأهوار في جنوب العراق بمناسبة الذكرى الرابعة لإدراجها على لائحة التراث العالمي من المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وتضمن الفيلم عرضًا تأريخيًا عن مناطق الأهوار وسكانها ومقابلات وشهادات متنوعة، حيث قدم خلالها صورة التنوع الاجتماعي والطوبوغرافي والمائي الذي امتازت به مناطق الأهوار وارتباط الإنسان والحيوان في تلك المناطق بالماء.

وسلّط الفيلم الوثائقي الطويل الضوء على تاريخ تكوين المسطحات المائية في جنوب البلاد وما شهدته من تحولات، بدءًا من تموضعها على خارطة السياحة العالمية والاقليمية كونها موطن نشأة الحضارات العراقية القديمة، مرورًا بحملات التجفيف التي قام بها النظام الدكتاتوري بعد أن كانت مقرًا للمعارضة السياسية.

ويُعد «مملكة الماء» بسيناريو وإخراج نعمة عبد الرزاق الذي يقع في 45 دقيقة، ثاني تجارب قسم الإعلام والاتصال الجماهيري في مجال الأفلام الوثائقية لتركيز الاهتمام والتوثيق في مختلف قطاعات الثقافة والسياحة والآثار.

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