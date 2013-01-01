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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استوليا على مشغولات ذهبية.. تفاصيل قتل مسجل وزوجته لعجوز بالهرم

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:44 م
حبس مسجل خطر
حبس مسجل خطر
ندى حمدى
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أمرت نيابة الهرم بحبس مسجل خطر وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل عجوز بعد تهشيم رأسها، والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية.

وكشفت التحقيقات تفاصيل الجريمة، حيث تبين أن أزمة مالية تعرض لها المتهم دفعته للتفكير في سرقة العجوز لعلمه بامتلاكها لمُشغولات ذهبية، فاتفق مع زوجته على التردد عليها بحجة مساعدتها في أعمال المنزل وشراء احتياجاتها خاصة أنها عجوز وتبلغ من العمر 85 عامًا.

أضافت التحقيقات أن بداية الواقعة كانت بتلقى قسم شرطة الأهرام، بلاغا بالعثور على جثة "ربة منزل"، 82 سنة، بها آثار كدمات فى أماكن متفرقة بالجسم.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين صحة البلاغ، وبدأ رجال المباحث فى تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط مكان الواقعة، وسؤال جيران الضحية.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، 52 سنة، له معلومات جنائية، وزوجته ربة منزل، 43 سنة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وذلك بسبب علْمهما بامتلاك المجني عليها مصوغات ذهبية، فإتفق المتهم الأول مع زوجته على أن تتردد على المجني عليها بمنزلها بداعي مساعدتها، وإخبارها بأن زوجها يعمل لدى طبيب يمكنه علاجها من الآلام بقدمها.

أضاف المتهمان أن المتهمة الثانية توجهت إلى منزل المجنى عليها، ثم تبعها زوجها المتهم الأول، وأثناء ذلك باغتها بالضرب على رأسها بقطعة حديدية مما أدى إلى سقوطها أرضًا، وعند محاولتها الاستغاثة كتم أنفاسها، وقامت المتهمة الثانية بشل حركتها، فأوديا بحياتها وقاما بالاستيلاء على 2 غويشة ذهبية وعُقد ذهبي ومبلغ 70 جنيها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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