مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-7-2020 فى المحافظات
الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:07 ص
تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-7-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت وتشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
محافظة القاهرة: (الفجر 3:22 ص، الظهر 12:01 م، العصر 3:38 م، المغرب 6:57 م، العشاء 8:28 م).
الإسكندرية: (الفجر 3:23 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:45 م، المغرب 7:05 م، العشاء 8:37 م).
الإسماعيلية: (الفجر 3:16 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:35 م، المغرب 54: 6 م، العشاء 8:26 م).
بورسعيد: (الفجر 3:13 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:36 م، المغرب 6:56 م، العشاء 8:28 م).
شرم الشيخ: (الفجر 3:18 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 3:20 م، المغرب 6:40 م، العشاء 8:08 م).
أسوان: (الفجر 4:12 ص، الظهر 12:31 م، العصر 3:52 م، المغرب 7:14 م، العشاء 8:38 م).
سوهاج: (الفجر 3:33 ص، الظهر 11:59 ص، العصر 3:27 م، المغرب 6:48 م، العشاء 8:14 م).
السويس: (الفجر 3:17 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:52 م، العشاء 8:22 م).
مرسى مطروح: (الفجر 3:33 ص، الظهر 12:17 م، العصر 3:56 م، المغرب 7:16 م، العشاء 8:49 م).
الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والأذان يوم الجمعة كان أوله إذا صعد الإمام المنبر، فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: "كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عهد عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداءَ الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤذن غير واحد" رواه البخاري، فالحديث دليل على مشروعية الأذان الأول الذي يكون عند دخول وقت الجمعة الظهر وكذلك مشروعية النداء الثاني الذي يكون بين يدي الإمام الخطيب، وعندما أمر سيدنا عثمان بالنداء الثالث على الزوراء كان ذلك بحضور جمع من الصحابة رضي عنهم ولم ينكر عليه أحد فعله هذا، فكان هذا إجماعًا سكوتيًّا منهم، والإجماع السكوتي حجة كما قال علماء الأصول رضي الله عن علمائنا جميعًا.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن الأذان الأول مشروع بالأدلة الصحيحة، وإن النداء يوم الجمعة يكون ثلاث مرات: الأول عند دخول الوقت وقبل صعود الإمام المنبرَ، والثاني بعد صعود الإمام وقبل البدء بالخطبة، والثالث الإقامة للصلاة.
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-7-2020
محافظة القاهرة: (الفجر 3:22 ص، الظهر 12:01 م، العصر 3:38 م، المغرب 6:57 م، العشاء 8:28 م).
الإسكندرية: (الفجر 3:23 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:45 م، المغرب 7:05 م، العشاء 8:37 م).
الإسماعيلية: (الفجر 3:16 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:35 م، المغرب 54: 6 م، العشاء 8:26 م).
بورسعيد: (الفجر 3:13 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:36 م، المغرب 6:56 م، العشاء 8:28 م).
شرم الشيخ: (الفجر 3:18 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 3:20 م، المغرب 6:40 م، العشاء 8:08 م).
أسوان: (الفجر 4:12 ص، الظهر 12:31 م، العصر 3:52 م، المغرب 7:14 م، العشاء 8:38 م).
سوهاج: (الفجر 3:33 ص، الظهر 11:59 ص، العصر 3:27 م، المغرب 6:48 م، العشاء 8:14 م).
السويس: (الفجر 3:17 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:52 م، العشاء 8:22 م).
مرسى مطروح: (الفجر 3:33 ص، الظهر 12:17 م، العصر 3:56 م، المغرب 7:16 م، العشاء 8:49 م).
عدد الأذان لصلاة الجمعة
الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والأذان يوم الجمعة كان أوله إذا صعد الإمام المنبر، فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: "كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عهد عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداءَ الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤذن غير واحد" رواه البخاري، فالحديث دليل على مشروعية الأذان الأول الذي يكون عند دخول وقت الجمعة الظهر وكذلك مشروعية النداء الثاني الذي يكون بين يدي الإمام الخطيب، وعندما أمر سيدنا عثمان بالنداء الثالث على الزوراء كان ذلك بحضور جمع من الصحابة رضي عنهم ولم ينكر عليه أحد فعله هذا، فكان هذا إجماعًا سكوتيًّا منهم، والإجماع السكوتي حجة كما قال علماء الأصول رضي الله عن علمائنا جميعًا.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن الأذان الأول مشروع بالأدلة الصحيحة، وإن النداء يوم الجمعة يكون ثلاث مرات: الأول عند دخول الوقت وقبل صعود الإمام المنبرَ، والثاني بعد صعود الإمام وقبل البدء بالخطبة، والثالث الإقامة للصلاة.