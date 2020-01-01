مبعوث الأمم المتحدة لليمن يدعو للتحقيق بمقتل مدنيين في ضربات جوية

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق نزيه في ضربات جوية أودت بحياة 11 مدنيا على الأقل في محافظة الجوف.وقل مارتن غريفيث "إن تجدد العنف يعقد الجهود التي تقودها المنظمة الدولية لإنهاء الحرب الدائرة منذ خمس سنوات".وأضاف في تغريدة على "تويتر" "نستنكر الضربات الجوية أمس في الجوف.. ينبغي إجراء تحقيق شامل ويتسم بالشفافية"، واصفا الهجمات على المدنيين بأنها بغيضة.والضربات هي ثالث واقعة من نوعها منذ يونيو، حيث أفاد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بأنه يحقق في تقارير عن مقتل مدنيين في هجوم الأربعاء وفي منطقة حجة قبل أيام.وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن إن 11 مدنيا على الأقل قتلوا، فيما رفعت وزارة الصحة التابعة للحوثيين عدد القتلى إلى 24 بعدما أفادت في بادئ الأمر بوفاة تسعة، منهم طفلان، عندما أصابت الضربات الجوية منازل.ويتدهور الأمن مجددا في اليمن بينما تواجه البلاد وباء فيروس كورونا وأزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأكبر في العالم حيث يقف الملايين على شفا المجاعة.