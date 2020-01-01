أحد كبار مشايخ ليبيا: 19 ألف مرتزق سوري يحتلون المنطقة الغربية بالكامل

قال الشيخ صالح الجيوش، أحد كبار مشايخ ليبيا، إن المنطقة الغربية لبلادنا محتلة بالكامل، من قبل مرتزقة سوريا الذين يتقاضون أموالًا جيشنا الوطني.وأضاف في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع أعيان ومشايخ ليبيا، لاتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لمصر وليبيا: "المرتزقة السوريين يبلغ عددهم 19 ألفا حضروا إلى ليبيا من أجل المال لقتال القوات المسلحة ونتمنى أن لا نتقاتل معهم، ولكن نحن مجبورون على القتال مع الذين لا يريدون مصلحة بلادنا، بمساعدة الرئيس السيسي، وإخواتنا في القوات المسلحة المصرية.وتابع: أقدم الشكر والتقدير والاحترام للرئيس السيسي، الذي نعتز به ونحن معه. أرضنا واحدة ودمنا واحد ولنا شقيقة هي مصر نعتز بتاريخها وحضارتها وحيا الله مصر وشعبها ورئيسها وجيشها.