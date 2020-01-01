السيسي: سنطلب إذن البرلمان المصري إذا أردنا الدخول إلى ليبيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية لو قررت دخول القوات المسلحة المصرية إلى ليبيا، فإنه سيتم التوجه للبرلمان المصري لكي يسمح لنا ويعطي لنا الإذن بالتحرك.وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع مشايخ وأعيان ليبيا، اليوم الخميس، أن مصر لديها أقوى جيش في المنطقة والشرق الأوسط، مؤكدا أن قدرة مصر على تغيير الوضع العسكري في المنطقة كبيرة.واستكمل: "سيبنا الأمور تسير كما يرغب الليبيون خلال كل هذه الفترة، ولكن لن نسكت بعد اليوم".وقال إننا لن نقف مكتوفي الأيدي بعد اليوم فيما يخص القضية الليبية، معقبا: "مصر قالت كلمتها بعد سكوت وصمت 6 سنوات".