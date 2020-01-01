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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عليا الحرية المصري» تؤيد الانضمام لتحالف الأحزاب بالانتخابات

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:37 م
الهيئة العليا لحزب
الهيئة العليا لحزب الحرية المصري
إسلام نصير
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عقدت الهيئة العليا لحزب الحرية المصري اجتماعا اليوم، بحضور أعضاء المجلس الرئاسي للحزب، المهندس معتز محمد محمود، والمحاسب أحمد مهنى، الأمين العام، لمناقشة خطوات الحزب خلال الفترة المقبلة، والوقوف على أهم القرارات التي تخص الانتخابات المقبلة (الشيوخ-النواب).


وعرض أعضاء المجلس الرئاسي للحزب أخر ما تم من خطوات تخص انتخابات مجلس الشيوخ، وأبدى أعضاء الهيئة العليا موافقتهم على الانضمام لتحالف الأحزاب القائمة الوطنية، ودعم ما توصل له المجلس الرئاسي.

وأكد الحزب على جميع الأعضاء ضرورة دعم القائمة ومرشحيها في جميع المحافظات، ما لقى قبول أعضاء الهيئة العليا مؤكدين على العمل بقلب واحد.

كما أعلن الحزب دعم مرشحي التحالف على نظام الفردي بمختلف المحافظات، ودعم المرشحين خلال خوض الاستحقاقات الانتخابية.

كما أعلن الحزب، تجديد عهده مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل ما يتخذ من قرارات نحو الحفاظ على مكانة مصر وأمنها القومي، خاصة بعد الظروف المحيطة، والأخطار التي تحاوطنا من عدة جوانب، ولكننا لدينا كامل الثقة في رئيسنا وجيشنا بأنهم قادرين على ردع اي معتدي، والوقوف امام جميع الصعاب.

وكذلك توجه جميع قيادات واعضاء الحزب ببرقية تأييد ومساندة للرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

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