«مشايخ ليبيا»: وصول القبائل الليبية للقاهرة يؤكد دور مصر العربى

قال الدكتور محمد الصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، إن وصول القبائل الليبية للقاهرة جاء تأكيدًا لدور مصر في حماية الأمن القومي العربي.وأضاف "الصباحي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، "أننا نثق في أن الزعيم عبدالفتاح السيسي سيضع حدًا للتدخلات التركية في ليبيا وحماية الأمن القومي العربي".وأشار "الصباحي" إلى أن المستعمر التركي يسعى للاستيلاء على خيرات ليبيا لأن لديه أزمة اقتصادية داخلية، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرسل المرتزقة إلى ليبيا للاستيلاء على خيراتها.وأكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا أن أوروبا شعرت بالخطر بسبب مايفعله أردوغان بالبلاد ودعمه للميليشيات.