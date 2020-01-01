رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
بعد الاختراق.. «تويتر» يوقف التغريد فى الحسابات الموثقة

توك شو

«مشايخ ليبيا»: وصول القبائل الليبية للقاهرة يؤكد دور مصر العربى

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:02 ص
الدكتور محمد الصباحي
الدكتور محمد الصباحي
سناء إسماعيل
طباعة
قال الدكتور محمد الصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، إن وصول القبائل الليبية للقاهرة جاء تأكيدًا لدور مصر في حماية الأمن القومي العربي.

وأضاف "الصباحي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، "أننا نثق في أن الزعيم عبدالفتاح السيسي سيضع حدًا للتدخلات التركية في ليبيا وحماية الأمن القومي العربي".

وأشار "الصباحي" إلى أن المستعمر التركي يسعى للاستيلاء على خيرات ليبيا لأن لديه أزمة اقتصادية داخلية، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرسل المرتزقة إلى ليبيا للاستيلاء على خيراتها.

وأكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا أن أوروبا شعرت بالخطر بسبب مايفعله أردوغان بالبلاد ودعمه للميليشيات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«كانت صدمة».. فتيات تعرضن للتحرش داخل الحرم المكي

«الصحة» تقبل ملفات جميع الطلاب المتقدمين لمدارس التمريض

غريق بلطيم.. امتنعت أمه عن الطعام وفقد والده النطق

الحكومة: الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة المتنمر

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

إثيوبيا تنتهك القانون الدولى وتبدأ ملء سد النهضة

رئيس مصيف بلطيم يحرر محضرا ضد غريق قبل استخراج جثمانه

خالد الغندور يهاجم لاعبي الزمالك بسبب ميدو

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

رد فعل ثروت عكاشة على محاولة اغتيال نجيب محفوظ: «الكفار الملحدين قتلوه»

لغز «عتريس».. اعترافات ثروت أباظة عن جمال عبدالناصر و«شىء من الخوف»

بسبب محمود المليجى.. هكذا أصيب فريد شوقى بعاهة مستديمة

نجم الساعة

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تقرير: مليون بريطانى أقلع عن التدخين خلال جائحة كورونا

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي.. رابط فاتورة الأرضي للدفع حتى 14 أغسطس

مواقيت صلاة عيد الأضحى 2020 فى القاهرة وجميع المحافظات

تهنئة عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٠ فى مصر

مقالات الرأي
صفوت البياضي
الفئران تأكل بعضها من الجوع فى بريطانيا
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «1»
خالد عكاشة
حدود وإشارات التلاعب التركى بروسيا
ماجد حبته
مذيعو الجزيرة.. أجراء ولقطاء
المزيد

الثقافة

خالد جلال يتابع استعدادات افتتاح مسرح ساحة الهناجر (صور)

الحرب على الكراهية.. كيف يمكن تجاوز الأزمات الثقافية؟

أنطون تشيخوف.. قصة قصيرة محيرة عظيمة الأثر

وزير الثقافة الأردنى ينعى الكاتب إلياس فركوح